عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة سامية وتنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين ارتكبوا جريمة شنيعة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
عاجل.. تخفيضات رمضان والعيد.. 9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية
أعلنت وزارة التجارة، عن أهم ضوابط التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية خلال موسمَي رمضان والعيد... المزيد هنا
تأكد أولًا.. تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة تأكد المبتعثين من تحقق عدة شروط قبل طلب تذكرة السفر.. المزيد هنا
عاجل.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي... المزيد هنا
عاجل.. أشنع جريمة مركبة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين بعسير
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
تنبيه مهم حول تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستفيدين
أعلن برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على تساؤلات البعض حول أسباب تأخر الصرف حتى بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. المزيد هنا
الأولى بالمملكة والمنطقة.. وزير الطاقة يدشن كلية الدراسات العليا في السياسات العامة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).. المزيد هنا
صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي مخطط المليساء في جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح الأراضي في مخطط المليساء,. المزيد هنا
عاجل.. توضيح من الموارد البشرية بشأن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها.. المزيد هنا
الأرصاد: تقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح الخميس
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.. المزيد هنا
عاجل.. كيف أعرف مبلغ غرامة عدم تجديد إقامة عاملة منزلية وطريقة السداد؟.. الجوازات تجيب
أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة معرفة مبلغ غرامة عدم تجديد إقامة عاملة منزلية وطريقة السداد... المزيد هنا