عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة سامية وتنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين ارتكبوا جريمة شنيعة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:





عاجل.. تخفيضات رمضان والعيد.. 9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية



تأكد أولًا.. تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين



عاجل.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي



عاجل.. أشنع جريمة مركبة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين بعسير



تنبيه مهم حول تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستفيدين



الأولى بالمملكة والمنطقة.. وزير الطاقة يدشن كلية الدراسات العليا في السياسات العامة



صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي مخطط المليساء في جدة



عاجل.. توضيح من الموارد البشرية بشأن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة



الأرصاد: تقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح الخميس



عاجل.. كيف أعرف مبلغ غرامة عدم تجديد إقامة عاملة منزلية وطريقة السداد؟.. الجوازات تجيب

