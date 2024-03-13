مشاهد رائعة.. قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت
الشلالات بقوة نتيجة غزارة الأمطار وجريان السيول بمنطقة عسير.
أمطار
وسيول وشلالات في عسير والباحةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة
لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات، مع تقلبات جوية جنوب المملكة.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى
أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
📍الفيديو الأجمل 😍👌🏻— طقس (@tqqs) March 12, 2024
شلالات عقبة شعار #عسير
الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ
12 مـارس 2024م
.
. pic.twitter.com/dSjDx76SKs