مشاهد رائعة.. قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت الشلالات بقوة نتيجة غزارة الأمطار وجريان السيول بمنطقة عسير.







أمطار وسيول وشلالات في عسير والباحة



أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد





شلالات عقبة شعار

الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ

12 مـارس 2024م

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. pic.twitter.com/dSjDx76SKs 📍الفيديو الأجمل 😍👌🏻شلالات عقبة شعار #عسير الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ12 مـارس 2024م March 12, 2024

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات، مع تقلبات جوية جنوب المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.