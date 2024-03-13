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مشاهد رائعة.. قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير

التقاط
شلالات عسير
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تدفقت الشلالات بقوة نتيجة غزارة الأمطار وجريان السيول بمنطقة عسير.اضافة اعلان


أمطار وسيول وشلالات في عسير والباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات، مع تقلبات جوية جنوب المملكة.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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