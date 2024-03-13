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عاجل.. إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام.. ماذا عن سن المعتكف؟

الاعتكاف
الاعتكاف
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

الاعتكاف في المسجد الحرام:


 وأوضحت الهيئة أن بداية التقديم ستكون في السابع من الشهر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (https://eservices.gph.gov.sa/Permessions/PermHome/SqlVisitIndex/) وينتهي باكتمال العدد.

شروط الاعتكاف:


 وحددت شروط الاعتكاف كالتالي :
1-الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها.
2- الالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان.
3- أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.

الأعمال التطوعية في المسجد الحرام:


وفي وقت سابق نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الأعمال التطوعية، التي يمكن للمتطوع المشاركة فيها في المسجد الحرام.
وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" التطوع في المسجد الحرام شرفٌ وعبادة.. هناك عدة أعمال تطوعية بالمسجد الحرام يستطيع المتطوع المشاركة فيها وتتمثل في" :
1-تنظيم سفر الإفطار.
2- التطوع الصحي.
3- تنظيم الحشود.
4- دفع العربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
5- الإرشاد والتوجيه المكاني.

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