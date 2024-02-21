عاجل.. أهم 10.. ضبط مخازن بصل بها آلاف الأطنان وبدء إجازة يوم التأسيس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





اليوم.. بدء إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المملكة



عاجل.. تنبيه مهم للمحذوفين من حساب المواطن



الآن.. استعلم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور



عاجل.. "المرور" يوضح: قيمة مخالفة السرعة المحددة قد تصل إلى 2000 ريال



عاجل.. هزيمة مافيا البصل.. إليك أفضل طريقة لتخزينه



طريقة احتساب الغرامة على المنشأة عند تأخير صرف الأجور لموظفيها



عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حرمان الزوجة الأولى من الدعم بسبب الثانية!



عاجل.. من تبوك إلى الرياض.. ضربات مفاجئة تضبط مستودعات تخزن البصل والكميات بالأطنان



تنبيه مهم لـ"الحج والعمرة" بشأن التصوير في المشاعر المقدسة



تعليم الرياض يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني

