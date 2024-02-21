عاجل.. أهم 10.. ضبط مخازن بصل بها آلاف الأطنان وبدء إجازة يوم التأسيس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
اليوم.. بدء
إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المملكة
بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه مهم للمحذوفين من حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية إعادة التسجيل في برنامج الدعم لمن تم حذف حسابهم.. المزيد هنا
الآن.. استعلم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل
الثاني عبر منصة نور
مع انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، اليوم الأربعاء، أصبح متاحًا الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي.. المزيد هنا
عاجل.. "المرور" يوضح: قيمة مخالفة
السرعة المحددة قد تصل إلى 2000 ريال
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق.. المزيد هنا
عاجل.. هزيمة مافيا البصل.. إليك أفضل طريقة
لتخزينه
سجلت أسعار البصل، تراجعًا نسبيًا بالمملكة خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعُا لا مثيل له على مدار الأسابيع الأخيرة.. المزيد هنا
طريقة احتساب الغرامة على المنشأة عند تأخير
صرف الأجور لموظفيها
أعلن المستشار والمدرب في الموارد البشرية، ماجد القعيط، أن وزارة الموارد البشرية تركز على معاقبة المنشأة.. المزيد هنا
عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حرمان
الزوجة الأولى من الدعم بسبب الثانية!
يضع حساب المواطن، مجموعة من الاشتراطات لاستحقاق الدعم، أبرزها عدم تجاوز الحد المانع، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.. المزيد هنا
عاجل.. من تبوك إلى الرياض.. ضربات مفاجئة تضبط مستودعات تخزن البصل والكميات بالأطنان
تقوم الفرق الرقابية بمداهمة العديد من المستودعات التي تقوم بتخزين البصل، حيث يتم إجبارها بعد ضبطها على ضخه في الأسواق والتي كان آخرها ضبط مستودعات بالرياض.. المزيد هنا
تنبيه مهم لـ"الحج والعمرة" بشأن التصوير في المشاعر المقدسة
أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا بشأن التصوير في المشاعر المقدسة.. المزيد هنا
تعليم الرياض يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني
أعلنت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ في نظام نور .. المزيد هنا