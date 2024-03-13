عاجل وبالتفاصيل.. كيفية توزيع معاش التأمينات على الورثة

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية توزيع معاش التقاعد في نظام التأمينات على الورثة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس":

يتم توزيع معاش التقاعد المستحق في نظام التأمينات آليًا على الورثة إذا كانوا ثلاثة فأكثر كاملاً بينهم بالتساوي

وإذا كانوا اثنين يتم استحقاق 75% من المعاش.

وإذا كان وريثًا واحدًا يستحق 50% من المعاش.





يتم توزيع معاش التقاعد المستحق في نظام التأمينات آلياً على الورثة إذا كانوا ثلاثة فأكثر كامل بينهم بالتساوي، وإذا كانوا اثنين يتم استحقاق 75% من المعاش، و إذا كان وريث واحد يستحق 50 % من المعاش ، ومرفق لك أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش.

نسعد بخدمتك. حياك الله،يتم توزيع معاش التقاعد المستحق في نظام التأمينات آلياً على الورثة إذا كانوا ثلاثة فأكثر كامل بينهم بالتساوي، وإذا كانوا اثنين يتم استحقاق 75% من المعاش، و إذا كان وريث واحد يستحق 50 % من المعاش ، ومرفق لك أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش.نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/e5cFo7eD4h March 12, 2024

أفراد عائلة المتوفى المستحقون لصرف المعاش



معاش الوفاة



وفيما يلي أفراد عائلة المتوفى المستحقون لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال.- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.