عاجل.. أهم 10.. ضبط مافيا البصل بآلاف الأطنان ولبس "البشت" إلزامي بالمقرات الحكومية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. كيفية الحصول على دعم سكني يصل إلى 150 ألف ريال



عاجل.. "الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل



مقطع لم تره من قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان



احتفاءً بـ يوم التأسيس.. صرف مكافآت طلاب جامعتي الملك سعود والقصيم في هذا الموعد



"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على 40% من "الزامل للخدمات البحرية"



ضبط 3 أطنان من البصل مخزنة للتأثير على الأسعار



حساب المواطن يوضح: هل أبناء المساجين مؤهلين؟ وهل يشترط عقد إيجار؟



تعميم رسمي.. تعرف على الفئات الملزمة بلبس "البشت" في مقرات العمل الحكومية



عاجل وبالأرقام.. تعويض مالي لحجاج الداخل عند تأخير الإعاشة خلال المناسك



عاجل.. الكميات بالأطنان.. ضربة جديدة لمستودعات بصل تدار بطريقة مخالفة

