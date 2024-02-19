عاجل.. أهم 10.. ضبط مافيا البصل بآلاف الأطنان ولبس "البشت" إلزامي بالمقرات الحكومية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. كيفية
الحصول على دعم سكني يصل إلى 150 ألف ريال
أتاح برنامج سكني، الحصول على دعم سكني يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة.. المزيد هنا
عاجل..
"الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من
التأهيل الشامل
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل.. المزيد هنا
مقطع لم تره من
قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.. المزيد هنا
احتفاءً بـ يوم
التأسيس.. صرف مكافآت طلاب جامعتي الملك سعود والقصيم في هذا الموعد
أعلنت جامعتا الملك سعود والقصيم، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات ليكون يوم الأربعاء 21 من فبراير، بمناسبة يوم التأسيس.. المزيد هنا
"صندوق
الاستثمارات" يستحوذ على 40% من "الزامل للخدمات البحرية"
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية،. المزيد هنا
ضبط 3 أطنان من
البصل مخزنة للتأثير على الأسعار
قامت وزارة التجارة بضبط عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل في مستودع لغرض التأثير على أسعار السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار عالية.. المزيد هنا
حساب المواطن
يوضح: هل أبناء المساجين مؤهلين؟ وهل يشترط عقد إيجار؟
أتاح حساب المواطن لأسرة السجين الاستفادة من برنامج الدعم، دون إدراجه كمستفيد رئيسي.. المزيد هنا
تعميم رسمي.. تعرف على الفئات الملزمة بلبس "البشت" في مقرات العمل الحكومية
صدر تعميم تناول الفئات الملزمة بلبس المشلح (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل.. المزيد هنا
عاجل وبالأرقام.. تعويض مالي لحجاج الداخل عند تأخير الإعاشة خلال المناسك
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم تعويض الحجاج في حال عدم تقيد شركات ومؤسسات حجاج الداخل، العاملة خلال.. المزيد هنا