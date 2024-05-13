سجن وغرامة وترحيل,, "الجوازات" تصدر 17537 قراراً إدارياً بحق المخالفين

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (17537) قراراً إدارياً خلال شهر شوال 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.



عدم نقل او تشغيل مخالفين:

مدة صلاحية تجديد جواز السفر إلكترونيًا



استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته



وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، أن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة أبشر إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.