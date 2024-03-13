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عاجل.. بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية.اضافة اعلان
وتسعى الخدمة إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية حيث تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية وإدارات عمليات النقل سواء كان نقلًا مباشرًا أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة.
كما تتيح الخدمة لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.

أهداف خدمة النقل الوظيفي

وتهدف الخدمة إلى:
الإسهام في تعزيز استثمار رأس المال البشري.
تطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.
تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي.
حوكمة عملية النقل بجميع أنواعها.
تمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة إلكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.

مميزات خدمة النقل الوظيفي

تسهيل إجراءات وعمليات الموارد البشرية.
تغطية الاحتياج الوظيفي بالجهات الحكومية عن طريق خدمة النقل.
تمكين مختص الموارد البشرية في الجهات الحكومية من البحث في قوائم السير الذاتية في المنصات المختصة بذلك.

الخدمات المتاحة ضمن خدمة النقل الوظيفي

1- النقل المباشر
2- نقل مباشرة بترقية
3- نقل بالإعلان
4- نقل بالإعلان بترقية

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