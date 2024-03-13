عاجل.. بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية.

وتسعى الخدمة إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية حيث تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية وإدارات عمليات النقل سواء كان نقلًا مباشرًا أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة.

كما تتيح الخدمة لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.





أهداف خدمة النقل الوظيفي



مميزات خدمة النقل الوظيفي



الخدمات المتاحة ضمن خدمة النقل الوظيفي







1️⃣ النقل المباشر

2️⃣ نقل مباشرة بترقية

3️⃣ نقل بالإعلان

4️⃣ نقل بالإعلان بترقية



🔗|| pic.twitter.com/CD004D4C6X لتعزيز استثمار رأس المال البشري ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية؛ إطلاق خدمة النقل الوظيفي والتي تشمل:1️⃣ النقل المباشر2️⃣ نقل مباشرة بترقية3️⃣ نقل بالإعلان4️⃣ نقل بالإعلان بترقية🔗|| https://t.co/f72kVBinhp March 13, 2024

وتهدف الخدمة إلى:الإسهام في تعزيز استثمار رأس المال البشري.تطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي.حوكمة عملية النقل بجميع أنواعها.تمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة إلكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.تسهيل إجراءات وعمليات الموارد البشرية.تغطية الاحتياج الوظيفي بالجهات الحكومية عن طريق خدمة النقل.تمكين مختص الموارد البشرية في الجهات الحكومية من البحث في قوائم السير الذاتية في المنصات المختصة بذلك.1- النقل المباشر2- نقل مباشرة بترقية3- نقل بالإعلان4- نقل بالإعلان بترقية