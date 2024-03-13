عاجل.. بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية.
وتسعى الخدمة إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية حيث تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية وإدارات عمليات النقل سواء كان نقلًا مباشرًا أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة.
كما تتيح الخدمة لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.
أهداف خدمة النقل الوظيفيوتهدف الخدمة إلى:
الإسهام في تعزيز استثمار رأس المال البشري.
تطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.
تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي.
حوكمة عملية النقل بجميع أنواعها.
تمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة إلكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.
مميزات خدمة النقل الوظيفيتسهيل إجراءات وعمليات الموارد البشرية.
تغطية الاحتياج الوظيفي بالجهات الحكومية عن طريق خدمة النقل.
تمكين مختص الموارد البشرية في الجهات الحكومية من البحث في قوائم السير الذاتية في المنصات المختصة بذلك.
الخدمات المتاحة ضمن خدمة النقل الوظيفي1- النقل المباشر
2- نقل مباشرة بترقية
3- نقل بالإعلان
4- نقل بالإعلان بترقية
لتعزيز استثمار رأس المال البشري ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية؛ إطلاق خدمة النقل الوظيفي والتي تشمل:— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 13, 2024
1️⃣ النقل المباشر
2️⃣ نقل مباشرة بترقية
3️⃣ نقل بالإعلان
4️⃣ نقل بالإعلان بترقية
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