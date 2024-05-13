الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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عاجل.. سكني يوضح الحل المناسب.. التزامه الحالي 45% والبنك يرفض التمويل؟

سكني
سكني
أ أ
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تفاعلت منصة سكني مع سؤال مستفيد بشأن آلية التعامل مع جهة التمويل في حالة رفض التمويل العقاري.

سكني والتمويل العقاري

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "غير صحيح
البنك يقول التزامك الحالي ٤٥% ما نقدر نعطيك التمويل.. ما الحل؟
وأجاب سكني بقوله : "يمكنك تقديم طلبك لفريق من المستشارين العقاريين ليقدموا لك أفضل التوصيات التمويلية بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة و ليتسنى للفريق تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية لتحصل على تمويلك العقاري المدعوم".


شروط الحصول على الدعم السكني


كذلك حدد برنامج سكني شروط الحصول على الدعم، مؤكدا أنه يمكن لجميع مواطني المملكة التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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