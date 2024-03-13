5 ملايين ريال عقوبة مخالفات نظام علم الدولة

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طرحت وزارة الداخلية، نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه.

ويهدف هذا المشروع إلى:

1.ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن.

2.احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزًا وطنية.

3.بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني.

4.بيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.

وشدد النظام على أنه "يجب احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني والمحافظة عليها، ولا يجوز التعدي عليها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال".





هيئة وتفاصيل العلم



رفع علم الدولة



الأسبقية في ترتيب الأعلام



النشيد الوطني



الجرائم والمخالفات



عقوبات ضخمة



وأبان النظام هيئة وتفاصيل العلم، "يتكون علم الدولة من اللون الأخضر عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها، ويكون رسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، وتوضح اللائحة مواصفاته ومقاييسه والدليل الإرشادي لاستخدامه".في حين نص على أنه "يطابق العلم الخاص بالملك علم الدولة في أوصافه ويطرز في الزاوية العليا منه المجاورة لعود العلم شعار الدولة بخيوط حريرية مذهبة، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه".وكشف النظام عن أنه "يرفع العلم الخاص بالملك بشكل دائم على المقر الفعلي لعمله وإقامته، ويكون رفع العلم الخاص بالملك وعلم الدولة على السيارة وفقاً لما يلي:1.في حال اصطحاب الملك للضيف الأجنبي يُرفع العلم الخاص بالملك فوق المقدمة اليمنى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليسرى للسيارة.2.في حال إنابة الملك لمن يصطحب الضيف الأجنبي يُرفع علم الدولة فوق المقدمة اليسرى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليمنى للسيارة.كما أبان حالات رفع علم الدولة على النحو الآتي:على جميع مباني الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة أو التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) منها، بما في ذلك المراكز الحكومية الحدودية والمطارات والموانئ، ويكون ذلك بصورة دائمة.على مباني السفارات والقنصليات والمكاتب الفنية، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية، ويكون ذلك بصورة دائمة مع مراعاة قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية.على السيارة في حال إنابة من يرافق الضيف الأجنبي، وفقاً لأحكام المادة (السادسة).في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره.على وسائل النقل الجوي والبحري الوطنية.على وسائل النقل البحري الأجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة.وأجاز النظام رفع علم الدولة في الحالات الآتية:على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية وعند زيارة رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة.على مباني ومؤسسات القطاع الخاص.في المناسبات الوطنية والرسمية والخاصة.وفي جميع الأحوال يكون رفع علم الدولة بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية، ووفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.ونص النظام على أنه يكون لعلم الدولة مكان الصدارة عند رفعه في المملكة مع الأعلام والرايات الأجنبية الأخرى، مع مراعاة البروتوكولات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، والنماذج التي تحددها اللائحة".وأوضح أن الأسبقية في ترتيب الأعلام تكون وفقًا للآتي:تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب النظام المعمول به في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول جامعة الدول العربية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية.فيما عدا ما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة؛ تكون الأسبقية في ترتيب أعلام الدول حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة.ويتكون شعار الدولة من سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ولون الشعار هو اللون الذهبي، ويكون سيفا الشعار مسلولين باتجاه الأعلى، ووجهتهما للخارج وقبضتهما في الأسفل، وتتوسطهما النخلة التي تكون قاعدتها بمحاذاة تقاطع السيفين، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.ويخصص شعار الدولة للاستخدامات الرسمية، ويجوز للوزارة الموافقة على تخصيصه للاستخدامات التجارية بمقابل مالي أو بدونه، وفقًا لضوابط يضعها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.يجب أداء النشيد الوطني في الحالات الآتية:. عند وصول الملك أو ولي العهد للمناسبات والزيارات الرسمية ومغادرته لها.. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم.. يجوز أداء النشيد الوطني في الحالات التي تحددها اللائحة.-القيام مع القدرة عند أداء النشيد الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية عند أدائه.ويمنع النظام استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقًا للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.ويُمنع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.ويمنع النظام تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو الماء.وفق النظام، فإن الأحكام الواردة فيه تشمل المنصات والمواقع الإلكترونية والرقمية.وينص على العقوبة في الحالات التالية:استخدام العلم الخاص بالملك.التعدي أو الإساءة لرمزية علم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.ويعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:استخدام علم الدولة لأغراض تجارية.استخدام شعار الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة.مخالفة أي حكم من أحكام النظام.الضبط والتحقيق والمحاكمة.ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمس مئة) ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز (عشر سنوات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام.ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام أو أسهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.وللمحكمة مضاعفة العقوبة المشار إليها في هذه المادة في حال العود إلى ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرون) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من ساهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، سواءً كان ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.وللمحكمة أن تحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون)، وتقوم الوزارة بالنشر عبر الوسائل المتاحة.