عاجل.. جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!

أ أ

كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، عن تفاصيل واحدة من أغرب الجرائم التي شهدتها المملكة، كانت ضحيتها زوجة رجل تخلص منها ودفنها في منزل الزوجية، ثم تزوج شقيقتها، إلى أن اكتشفت الجريمة بعد مرور 38 عامًا.





تفاصيل الجريمة



كيف اكتشفت الجريمة؟





المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة رجل قتل زوجته وأخفى جريمته 38 سنة pic.twitter.com/PV0ZFyPpkb قتل زوجته ودفنها بالبيت ثم تزوج أختها بنفس غرفتها..المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة رجل قتل زوجته وأخفى جريمته 38 سنة #محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر March 12, 2024

وقال الحسن في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "شخص تزوج من امرأة قبل نحو 40 عامًا، ثم حدث خلاف بينهما، وذبحها، وتواصل مع أهلها زاعمًا أنها توفيت نتيجة مرض، ودفنها في إحدى غرف المنزل الذي يسكن فيه، ثم وضع طبقة أسمنت على مكان الدفن".وأضاف: "العجيب أنه تقدم لأختها وتزوج شقيقة المجني عليها، وعاش معها بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أنهما كانا يعيشان في الغرفة التي دفنت فيها الزوجة.وأضاف المحقق في النيابة العامة: "كانت الزوجة الجديدة أخت المجني عليها تسأله كل فترة: أين أختي؟، لكن كلما كانت تسأله يضربها، واستمرت حياتهما وأنجبا أطفالاً، وبعد مرور فترة من الزمن حدثت خلافات واشتدت بين الجاني وزوجته، وخرج من المنزل".وتابع: "احتاجوا إلى إجراء ترميم للمنزل، وعندما وصلوا إلى الغرفة المدفونة فيها الزوجة، اكتشفوا اختلافات في أرضية الغرفة عن باقي غرف المنزل الأخرى، فأزالوا الطبقة الإسمنتية، واكتشفوا رفات المجني عليها".وعلى إثر ذلك وصلت الجهات الأمنية إلى المنزل واستخرجت رفاة الضحية، وتم عمل تحليل الحمض النووي (DNA) وأثبت أنها تطابق شقيقة الزوجة الجديدة، وكان ذلك بعد 38 سنة من وقوع الجريمة.