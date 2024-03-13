عاجل.. مواعيد إيداع المنح في النصف الأول من رمضان

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مع دخول شهر رمضان، يهتم كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد صرف الرواتب والمنح وذلك من أجل تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم الأسرية لهذا الشهر.

على الرغم من أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بشأنها، إلا أنه عادة ما يتم صرف مكرمة ملكية (معونة شهر رمضان) من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال شهر رمضان.

وتترقب الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي موعد نزول المكرمة الملكية، والتي تتراوح ما بين 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.





موعد نزول المكرمة الملكية





شروط الحصول على المكرمة الملكية



موعد إيداع دعم سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



موعد إيداع رواتب التقاعد



ولم يعرف بعد موعد صرف "معونة شهر رمضان"، إلا أنه في 14 من رمضان من العام الماضي أمر خادم الحرمين بصرف أكثر من 3 مليارات ريال للمشمولين بالمعونة. ويتوقع أن تصدر في هذا التاريخ أو قريبة منه.ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، فإن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، منها:-تستهدف بشكل رئيس الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.من المقرر أيضًا إيداع دعم سكني بتاريخ 24 مارس 2024م الموافق 14 رمضان 1445 هـ.وجرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، وتستمر عملية الإيداع لمدة أربعة أيام عمل.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.من المقرر إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 مارس 2024م، الموافق 15 رمضان 1445 هـ.ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.