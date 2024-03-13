محقق في النيابة العامة: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها هذا الأمر (فيديو)

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كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، أن أكثر من 40 بالمئة من جرائم القتل سببها الغضب.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "نتمنى أن يضبط الشخص نفسه في كيفية التعامل"، متابعًا: "قد يعتقد المتهم أن استفزاز المجني عليه أنه سبب من الإباحة لفعله، لكنت مهما حصل فهذا غير مبرر للاعتداء عليه، ويجب اللجوء إلى الجهات المعنية وتوضيح الصورة".





إذا أردت ألا تُفقد؛ لا تغضب



83 % من قضايا القتل آنية



وأشار الحسن إلى أنه من واقع خبرة تمتد إلى 30 سنة من التحقيق في جرائم القتل والاعتداء على النفس، فإنه يوجه رسالة: "إذا أردت ألا تُفقد؛ لا تغضب".وأوضح المحقق في النيابة العامة، أن 83 بالمئة من قضايا القتل آنية.