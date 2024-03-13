محقق في النيابة العامة: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها هذا الأمر (فيديو)

كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، أن أكثر من 40 بالمئة من جرائم القتل سببها الغضب.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "نتمنى أن يضبط الشخص نفسه في كيفية التعامل"، متابعًا: "قد يعتقد المتهم أن استفزاز المجني عليه أنه سبب من الإباحة لفعله، لكنت مهما حصل فهذا غير مبرر للاعتداء عليه، ويجب اللجوء إلى الجهات المعنية وتوضيح الصورة".
المحقق في النيابة العامة وليد الحسن: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها الغضب #محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/luse2QgV72— الليوان (@almodifershow) March 12, 2024
إذا أردت ألا تُفقد؛ لا تغضبوأشار الحسن إلى أنه من واقع خبرة تمتد إلى 30 سنة من التحقيق في جرائم القتل والاعتداء على النفس، فإنه يوجه رسالة: "إذا أردت ألا تُفقد؛ لا تغضب".
من خبرة 30 سنة.. المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يوجه رسالة: "إذا أردت ألا تُفقد؛ لا تغضب"#محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/haqtIA1TGR— الليوان (@almodifershow) March 12, 2024
83 % من قضايا القتل آنيةوأوضح المحقق في النيابة العامة، أن 83 بالمئة من قضايا القتل آنية.
#المديفر: انقلوا عن المحقق في النيابة العامة وليد الحسن أنه يقول "83% من قضايا القتل آنية"#محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/gipqktetTL— الليوان (@almodifershow) March 12, 2024