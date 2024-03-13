عاجل.. توجيه من سكني بشأن الحد المانع للدخل الذي يعيق الحصول على الدعم؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الحد المانع للدخل الذي يمنع من الحصول على الدعم السكني.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "كم الحد المانع للدخل الذي يمنع الحصول على الدعم السكني؟".



الحد المانع للدعم السكني



يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.

وأجاب برنامج سكني بقوله : "مرحباً.. نسعد بتقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين كما يمكنك احتساب مبلغ الدعم السكني من خلال خدمة "صمم دعمك" عبر المستشار العقاري حسب المنتج المناسب لك من خلال الرابط " اضغط هنا ".هذا و

موعد صرف الدعم السكني خلال شهر رمضان



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

