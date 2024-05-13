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خلال 4 شهور.. استعادة أراضي حكومية مساحتها 6.470 م2 بالرس

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أراضي حكومية
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تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة الرس بمشاركة إدارة الأراضي والممتلكات بالتعاون مع لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في محافظة الرس، من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 6.470 مترًا مربعًا خلال 120 يومًا .اضافة اعلان

استعادة أراضي حكومية بالرس:


ويأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة للحد من التجاوزات والعشوائيات والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأوضحت الأمانة أن فرق البلدية الميدانية تباشر أعمال الإزالة للمواقع المرصودة على الفور، كما يتم العمل على رصد المواقع العشوائية التي لا يملك أصحابها صكوك الملكية لإيقاف ظاهرة إحداث العشوائيات على الأراضي الحكومية.

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