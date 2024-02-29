عاجل.. أهم 10.. بشرى للطلاب الراغبين في الدراسة بالمملكة وحصول مئات المستثمرين الدوليين على تراخيص لمقار إقليمية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل
بالتزامن مع التقلبات الجوية للطقس غير المستقر، تجمدت المياه نتيجة برودة الأجواء بالنفود الكبير شمال حائل.. المزيد هنا
عاجل.. التأمينات تعلن موعد صرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع منفعة التعطل عن العمل "ساند" اليوم الخميس.. المزيد هنا
خداع وتلاعب.. غرامة 5 ملايين ريال على منشأة مستلزمات طبية قامت بهذا الأمر
خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ لقيامها بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها، ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها.. المزيد هنا
لمدة 10 أيام.. إغلاق واجهة الكورنيش الأوسط بجدة مؤقتًا لأعمال الصيانة
أعلنت أمانة جدة عن إغلاق الواجهة البحرية في " الكورنيش الأوسط "، بمحافظة جدة مؤقتًا لأعمال الصيانة والتجهيز، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة 10 أيام .. المزيد هنا
وزير الاستثمار: 450 مستثمرًا دوليًا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة
أعلن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم الخميس، أنّ وزارة الاستثمار منحت مؤخرًا التراخيص لـ 450 مستثمرًا دوليًا لافتتاح مقار إقليمية في المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. الموارد البشرية: اتفاق الطرفين أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. ماذا عن اللائحة؟
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى مستفيد بشأن علاقة العمل وتكليف العامل بما يخالف العقد المنصوص عليه بين الطرفين.. المزيد هنا
المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة.. المزيد هنا
عاجل.. إيقاف وسحب تراخيص 25 مكتب استقدام.. التفاصيل
أعلنت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف وسحب تراخيص.. المزيد هنا
وزير التعليم : مجلس الوزراء وافق على التنظيم الجديد للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
أعلن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.. المزيد هنا
عاجل.. التعليم والخارجية تُطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة
أطلقت وزارة التعليم ووزارة الخارجية، خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة " ادرس في السعودية".. المزيد هنا