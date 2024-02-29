عاجل.. أهم 10.. بشرى للطلاب الراغبين في الدراسة بالمملكة وحصول مئات المستثمرين الدوليين على تراخيص لمقار إقليمية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:







أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل



عاجل.. التأمينات تعلن موعد صرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"



خداع وتلاعب.. غرامة 5 ملايين ريال على منشأة مستلزمات طبية قامت بهذا الأمر



لمدة 10 أيام.. إغلاق واجهة الكورنيش الأوسط بجدة مؤقتًا لأعمال الصيانة



وزير الاستثمار: 450 مستثمرًا دوليًا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة



عاجل.. الموارد البشرية: اتفاق الطرفين أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. ماذا عن اللائحة؟



المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة



عاجل.. إيقاف وسحب تراخيص 25 مكتب استقدام.. التفاصيل



وزير التعليم : مجلس الوزراء وافق على التنظيم الجديد للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي



عاجل.. التعليم والخارجية تُطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة

