القبض على 8 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في عسير والكشف عن جنسياتهم

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعية

بينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية.



الإحالة إلى النيابة العامة



📹 | دوريات الأمن بمنطقة عسير تقبض على (8) مقيمين لمشاجرة جماعية بينهم وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/5l17XhsWbh March 13, 2024

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط 16 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

