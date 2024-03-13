الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على 8 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في عسير والكشف عن جنسياتهم

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
مشاجرة في عسير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعية
بينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية.اضافة اعلان

الإحالة إلى النيابة العامة

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و9100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 16 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم القات

وفي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني  وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.




اقرأ أيضا

عاجل.. إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام.. ماذا عن سن المعتكف؟

سُفر إفطار الصائمين.. مشهد إيماني يجسّد معاني البذل والخير في رحاب المسجد النبوي

"أمة واحدة".. تبادل أطباق " الطعمة" قبيل الإفطار بين الجيران بالحدود الشمالية

من 11 مساء إلى 10 صباح الخميس.. الأرصاد: أمطار خفيفة على ينبع والعُلا

عاجل.. موعد إعلان المرشحين لشغل الوظائف التعليمية.. وهذه أبرز معايير الاختيار

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GHvhqZEWcAAYbpw 3:02 م الأحد، 03 مارس 2024

شرطة الرياض تضبط شخصين فعلا هذا الأمر بالطريق العام

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية 5:24 م الإثنين، 26 فبراير 2024

القبض على 6 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض.. والكشف عن السبب

678768 2:04 م الخميس، 22 فبراير 2024

شرطة الدمام تقبض على مقيم جمع أموالًا ليرتكب جريمة نكراء

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:52 ص الخميس، 22 فبراير 2024

ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.. العظمى 34 في مكة والصغرى 6 بالسودة