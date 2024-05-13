الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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قفزة في عدد المسافرين.. طيران ناس يسجّل نتائج تشغيلية قياسية للربع الأول 2024

طيران ناس
طيران ناس
أ أ
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أعلن طيران ناس عن نتائج أدائه التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث واصل تحقيق مستهدفات إستراتيجية النمو الطموحة ونجح في تعزيز حجم أسطوله لتلبية الطلب المتنامي من جانب المسافرين.اضافة اعلان
رحلات طيران ناس:
ونقل طيران ناس خلال الربع الأول من 2024 أكثر من 3.7 ملايين مسافر على متن رحلاته، مسجلاً ارتفاعاً في عدد الركاب بنسبة 51% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول 2023, كما حقق زيادةً إجماليةً في السعة المقعدية بنسبة 43% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، مدعوماً بالرحلات الداخلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 45% و40% على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة وجهودنا المتواصلة لمواكبة الطلب المتزايد من المسافرين، تمكنا من توسيع قاعدة عملائنا وهذا الأداء اللافت جاء مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، شملت الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطولنا، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعزيز برنامج الولاء لدينا".
أعداد المسافرين بطيران ناس:
وأكد العزم على مواصلة تطوير الخطط الرامية لربط العالم بالمملكة، لاسيما في ظل النمو الذي يشهده قطاعا السفر والسياحة بالمملكة خاصة أن طيران ناس يسجل أرقاماً قياسية في زيادة حجم الأسطول، ومضاعفة عملياته التشغيلية في العديد من الوجهات التي ترتبط مع المملكة برحلات مباشرة لأول مرة بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تطمح إلى ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
يذكر أن طيران ناس أطلق خلال عام 2023 , 39 خط سير إلى 18 وجهة جديدة في 10 دول وافتتح مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ويُشغّل طيران ناس حالياً أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً تغطي أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.
وتوّج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، أبرزها فوزه بالمركز الرابع بصفته أفضل طيران اقتصادي بالعالم في 2023 إضافة إلى فوزه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، وفق “سكاي تراكس” العالمية، كما فاز طيران ناس بجائزة "أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2024 ، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام العاشر على التوالي.

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