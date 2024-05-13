الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

3 قرارات مهمة من التجارة بشأن ما حدث في انتخابات غرفة الرياض

وزارة التجارة
ارشيفية
أ أ
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كشفت وزارة التجارة عن تلقيها اعتراضات بشأن انتخابات غرفة الرياض للفترة ما بين 28 أبريل - 5 مايو.

تطبيق مبدأ العدالة:

وبينت الوزارة أنها اتخذت 3 إجراءات، وذلك  من منطلق الشفافية، وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات.اضافة اعلان
وكذلك بناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3 إجراءات من وزارة التجارة:


1-  قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.
2- تمكين اللجنة الناخبين ممن حاولوا التصويت ولم يتح لهم نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بأصواتهم خلال المدة النظامية من التصويت.
3- إعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك، أما القرار الثالث فتمثل في التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.

وتوعّدت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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