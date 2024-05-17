عاجل.. خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح مخالفة لولي الأمر ومعارضة للكتاب والسنة (فيديو)

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دعا خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة،:الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ إلى ضرورة الالتزام بإصدار التصريح اللازم من الجهات المعنية.

وقال في خطة الجمعة اليوم: "في الحج بلا تصريح مخالفة ظاهرة لولي الأمر، ومعارضة صريحة لنصوص الكتاب والسنة التي تأمر بطاعته".

وتابع: "فمن خالف أمره، فهو آثم وعليه تبعاته، ويؤأخذ بجريرته، لما يترتب على ذلك من أذية وضرر للمسلمين. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".

واستدرك خطيب المسجد الحرام،: "وأما من تعذر عليه استخراج التصريح، فإنه في حكم غير المستطيع، "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".



pic.twitter.com/X2e6JjMxHm فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة: التزامكم بتصريح الحج فيه تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد وتقليلها #الإخبارية May 17, 2024

عقوبة الحج بلا تصريح



وأعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج بلا تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10,000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطنًا أو مقيمًا.ويبدأ موعد تطبيق العقوبات اعتبارًا من الـ 25 من ذي القعدة 25\11\1445 حتى 14 \ 12 \ 1445.وأوضحت الوزارة أن الغرامات ستطبق بحق من يقبض عليه في الأماكن التالية:مدينة مكة المكرمة.المنطقة المركزية.المشاعر المقدسة.محطة قطار الحرمين بالرصيفة.مركز الضبط الأمني.مراكز الفرز.مراكز الضبط الأمني المؤقتة..وقالت وزارة الداخلية إنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين حال تكرار المخالفة، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة،وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وذلك من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.