الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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عاجل.. خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح مخالفة لولي الأمر ومعارضة للكتاب والسنة (فيديو)

بندر بليلة
الشيخ بندر بليلة
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دعا خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة،:الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ إلى ضرورة  الالتزام بإصدار التصريح اللازم من الجهات المعنية.اضافة اعلان
وقال في خطة الجمعة اليوم: "في الحج بلا تصريح مخالفة ظاهرة لولي الأمر، ومعارضة صريحة لنصوص الكتاب والسنة التي تأمر بطاعته".
وتابع: "فمن خالف أمره، فهو آثم وعليه تبعاته، ويؤأخذ بجريرته، لما يترتب على ذلك من أذية وضرر للمسلمين. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".
واستدرك خطيب المسجد الحرام،: "وأما من تعذر عليه استخراج التصريح، فإنه في حكم غير المستطيع، "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".


عقوبة الحج بلا تصريح

وأعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج بلا تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10,000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطنًا أو مقيمًا.
ويبدأ موعد تطبيق العقوبات اعتبارًا من الـ 25 من ذي القعدة 25\11\1445 حتى 14 \ 12 \ 1445.
وأوضحت الوزارة أن الغرامات ستطبق بحق من يقبض عليه في الأماكن التالية:
مدينة مكة المكرمة.
المنطقة المركزية.
المشاعر المقدسة.
محطة قطار الحرمين بالرصيفة.
مركز الضبط الأمني.
مراكز الفرز.
مراكز الضبط الأمني المؤقتة..
وقالت وزارة الداخلية إنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين حال تكرار المخالفة، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة،
وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وذلك من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.

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