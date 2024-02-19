الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مقطع لم تره من قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان

--0-0-
أمطار الصمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من  أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على الصمان

ونشر الحصيني، على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الصمان بمنطقة الرياض.
وأظهر الفيديو التقلبات الجوية مع قوة العصف المطري مع رياح نشطة أثرت في مدى الرؤية، وأجواء شديدة البرودة.

أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

اقرأ أيضا

موتورولا تطرح أحدث موبايل شبابي ببطارية 6 آلاف أمبير لمنافسة سامسونج

"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الصمان بالرياض

آثار التقلبات الجوية.. شاهد ماذا حدث عند احتماء الناس بالشجر من برد الرياض؟

طقس الرياض.. شاهد الصقيع والبرد بروضة الخفس شمال العاصمة

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

88ه8ه8 9:41 ص الأحد، 11 فبراير 2024

تساقط الثلوج.. شاهد بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء

elaosboa14283 8:30 ص الخميس، 08 فبراير 2024

بمكة والرياض وهذه المناطق.. ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة اليوم

images 12:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تحذير مهم.. جدة في مواجهة أمطار متوقعة بهذا الموعد

GFJJMSnWMAAzopN 7:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

الساعات القادمة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض قطبي على معظم مناطق المملكة