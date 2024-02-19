مقطع لم تره من قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض
مناطق المملكة.
تساقط أمطار غزيرة على الصمانونشر الحصيني، على حسابه في منصة "إكس" مقطع
فيديو يظهر تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الصمان بمنطقة الرياض.
وأظهر الفيديو التقلبات الجوية مع قوة العصف المطري مع رياح نشطة أثرت في مدى الرؤية، وأجواء شديدة البرودة.
اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) February 18, 2024
صلوا على رسول الله
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة
مقاطع من الحالة الجوية الممطرة #الثامنة #لموسم_١٤٤٥هـ
امطار الصمان مساء يوم الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥هـ متداول تصوير رائع تبارك الله pic.twitter.com/WvEzonBN4b