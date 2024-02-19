مقطع لم تره من قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.





تساقط أمطار غزيرة على الصمان





صلوا على رسول الله

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة

مقاطع من الحالة الجوية الممطرة #لموسم_١٤٤٥هـ

امطار الصمان مساء يوم الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥هـ متداول تصوير رائع تبارك الله اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفارصلوا على رسول اللهفي السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعةمقاطع من الحالة الجوية الممطرة #الثامنة امطار الصمان مساء يوم الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥هـ متداول تصوير رائع تبارك الله pic.twitter.com/WvEzonBN4b February 18, 2024

أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



ونشر الحصيني، على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الصمان بمنطقة الرياض.وأظهر الفيديو التقلبات الجوية مع قوة العصف المطري مع رياح نشطة أثرت في مدى الرؤية، وأجواء شديدة البرودة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.