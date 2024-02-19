عاجل.. "الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل.





إصدار هوية مقيم للأسرة والعمالة المنزلية



خطوات طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية



شروط استخدام خدمة إصدار إقامة لعاملة منزلية



أهم مميزات خدمة تواصل



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يتم عبر منصة "تواصل"، وهي خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم "إقامة" لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة الجهة".1 - سجل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر.2 - سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر.3 - اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.4 - اختر (إصدار الإقامة) من القائمة.5 - اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).6 - اختر المكفول المراد إصدار إقامة له.7 - اضغط (إصدار).8 - سيتم تسليم الإقامة من خلال خدمة توصيل الوثائق عبر البريد السعودي إلى عنوان واصل، إذا لم يكن لديك عنوان واصل، الرجاء إنشاء عنوان واصل من خلال الموقع الالكتروني للبريد.1 - سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير، إن وجدت.2 - سـداد المخالفـات المروريـة المسـجلة علـى أحـد أفـراد الأسرة أو العامـل، إن وجدت.3 - اجتياز الفحص الطبي لأحد أفراد الأسرة أو العامل في المراكز الطبية المعتمدة.4 - وجود الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل داخل المملكة.5 - سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل عند اسـتخدام الخدمة.6 - تسجيل بصمة وصـورة للفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل أو فرد الأسرة.7 - ألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل.وأشارت إلى أن خدمة تواصل تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.