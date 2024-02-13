عاجل.. أهم 10.. جريمة بشعة في عسير تستدعي تنفيذ حكم الشرع وتحذير من 5 أيام ممطرة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة الإعفاء من رسوم اختبار التحصيل الدراسي



عاجل.. بشرى سارة من وزير الصناعة بشأن التوظيف ومضاعفة الإنتاج (فيديو)



"التعليم" تعتمد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لتعلم هذه اللغة



توضيح مهم من حساب المواطن حول إضافة الأحفاد



13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين



تحذير مهم.. 10 آلاف ريال غرامة مخالفات محطات الوقود



عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة عسير



ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي



عاجل.. 5 أيام ممطرة.. "الدفاع المدني" يدعو إلى الحيطة ويحذر من هذه الأفعال



عاجل.. التوقيت والأيام.. توجيه من حساب المواطن لكيفية التواصل مع "خدمة العملاء"

