عاجل.. أهم 10.. جريمة بشعة في عسير تستدعي تنفيذ حكم الشرع وتحذير من 5 أيام ممطرة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة الإعفاء من رسوم اختبار التحصيل الدراسي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى سارة من وزير الصناعة بشأن التوظيف ومضاعفة الإنتاج (فيديو)
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف.. المزيد هنا
"التعليم" تعتمد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لتعلم هذه اللغة
اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية.. المزيد هنا
توضيح مهم من حساب المواطن حول إضافة الأحفاد
أتاح حساب المواطن للجدة تسجيل أحفادها ضمن برنامج الدعم، بشرط إرفاق المستندات المطوبة.. المزيد هنا
13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
تحذير مهم.. 10 آلاف ريال غرامة مخالفات محطات الوقود
بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة عسير
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا
عاجل.. 5 أيام ممطرة.. "الدفاع المدني" يدعو إلى الحيطة ويحذر من هذه الأفعال
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.. المزيد هنا
عاجل.. التوقيت والأيام.. توجيه من حساب المواطن لكيفية التواصل مع "خدمة العملاء"
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.. المزيد هنا