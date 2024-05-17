عاجل.. رد فعل "الأمر بالمعروف" على توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلوات في المباريات

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رحبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوجبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم.

وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر حساب الهيئة في منصة "إكس"، إن "توجيه سمو ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في المباريات دليل على حرص ولاة أمرنا على تعظيم شأن الصلاة وإقامتها".



مراعاة أوقات الصلاة في جدولة المباريات



تعظيم قدر الصلاة



ووجه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء سلمان، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، قائلاً إن أي تجاوز في هذا الأمر غير مقبول إطلاقًا.وجاء في نص خطاب موجه إلى وزير الرياضة:"إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - بأن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، وأن على المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز".وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة المسابقات برابطة "دوري روشن" عن تعديل توقيت عدد من مباريات الجولة الثانية والثلاثين، المقررة اليوم الجمعة وغدًا السبت.وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه في منصة "إكس": "إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‌ "وفقه الله" بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام".وأضاف آل الشيخ: "جزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة".يأتي ذلك بعد ملاحظات لعدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم.