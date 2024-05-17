برواتب تصل إلى 6,500,, برنامج تدريب وتوظيف بهيئة التخصصات الصحية

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تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمسمى (فني نظارات) في القطاع الصحي الخاص، للرجال والنساء حملة البكالوريوس في (كافة التخصصات) على النحو التالي:
التخصصات المستهدفة:
- إدارة الأعمال
- القانون
- الأنظمة
- الشريعة
- الحقوق
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- الموارد البشرية
- الإعلام
- الصحافة
- الموارد البشرية
- التسويق
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الأحياء
- الهندسة الكيميائية
- هندسة المواد
- نظم معلومات حاسب
- الهندسة الصناعية
- هندسة برمجيات
- نظم معلومات إدارية
- هندسة شبكات
- العلوم الاكتوارية
- هندسة اتصالات
- أمن المعلومات
- الإحصاء
- سلاسل الإمداد
- الرياضيات
- إدارة المواد
- العلوم
- اللوجستيات
- المحاسبة
- المالية
- الاقتصاد
- التاريخ
- الجغرافيا
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- إدارة أعمال دولية
- اللغات والترجمة
- الأمن السيبراني
- علوم البيانات
- علم المكتبات
- علم المعلومات
- تصميم الجرافيك
- الكيمياء
- الفيزياء
- هندسة التصنيع
- هندسة النظم
- الهندسة الكهربائية
- هندسة التعدين
- هندسة السلامة
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- الأتمتة والروبوتات
- للأطلاع على التخصصات (من هنا)
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ليس على رأس العمل.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
- أن تكون شهادة البكالوريوس موضحاً فيها رقم الهوية ومعادلتها مع السجل الأكاديمي موضحاً بها المعدل التراكمي اذا كانت صادرة من الخارج.
- إرفاق السجل الاكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يرجى إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
- اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف.
- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
- أن يكون حاصلاً على اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 فأعلى.
- اي شروط اخرى تضعها جهات التوظيف.
مزايا البرنامج:- مكافأة شهرية.
- تأمين طبي.
- حوافز مادية.
- زيادة سنوية تعتمد على الأداء.
- علاوة سنوية.
مناطق التوظيف:- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الدمام
- الخبر
- ينبع
- القنفذة
- الطائف
- القصيم
- حفر الباطن
- بريدة
- حائل
- خميس مشيط
- الأفلاج
- الدوادمي
- المجمعة
- الجبيل
- الأحساء
- الزلفي
- الباحة
- نجران
- شرورة
معلومات عن البرنامج:
- اسم البرنامج: فني نظارات.
- التصنيف المهني: فني
- مدة البرنامج: 12 شهر
- مكافأة التدريب: نعم
- بداية البرنامج: يبدأ البرنامج في شهر أغسطس 2024م
- مزايا جهات التوظيف: (من هنا)
- تفاصيل عن البرنامج: (من هنا)
وصف البرنامج:
يؤهل برنامج فني نظارات خريجي هذا البرنامج للعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، وتنفيذ مهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة، وإعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته، ومن مهام فني نظارات أيضًا ضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها. بالإضافة إلى مهام أخرى تتضمن بيع السلع البصرية وتسويقها للعملاء.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/11/5هـ عن طريق الرابط: (من هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/11/12هـ.