برواتب تصل إلى 6,500,, برنامج تدريب وتوظيف بهيئة التخصصات الصحية

أ أ

تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمسمى (فني نظارات) في القطاع الصحي الخاص، للرجال والنساء حملة البكالوريوس في (كافة التخصصات) على النحو التالي:





التخصصات المستهدفة:



الشروط:



مزايا البرنامج:



مناطق التوظيف:



معلومات عن البرنامج:



وصف البرنامج:



طريقة التقديم:

