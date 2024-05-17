الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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خطيب المسجد النبوي: الواجب على من أراد الحج الالتزام بهذا الأمر

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إمام وخطيب المسجد النبوي
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خطب وأم الناس في صلاة الجمعة من المسجد النبوي اليوم فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.

الواجب على من أراد الحج الالتزام بهذا الأمر اضافة اعلان

وأكد أن الواجب على من أراد الحج الالتزام بما اتفق عليه المسلمون باستخراج تصريح الحج فهو مما دلت عليه مقاصد الشريعة من وجوب الالتزام به، وختم فضيلته أنها من باب التعاون على البر والتقوى.
وأشار إلى أن أعظم ما يستنير به القلب وينشرح له الصدر؛ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا.


وبيَّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها العلم بأسماء الله الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات وأجلها و أعظمها، وأن أعظم ما يستنير به القلب وينشرح له الصدر معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا مما أنزله تعالى من وحي.
 وأوضح أن على المؤمن تلقي أسماء الله وصفاته بالقبول والرضا والتسليم والانقياد لها واطمأنت لها النفس وسكن إليها القلب وقويت بها معرفته وتعبد بها لله ازداد إيمانًا وتعظيمًا ومحبة وإجلالًا لربه.

فلاح العبد وسعادته تكمن في هذا الأمر

وأضاف أن فلاح العبد وسعادته تكمن في إقراره بأسماء الله الحسنى وصفاته، مشيراً إلى حاجة القلب إلى المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته.

 وتابع فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي: من أحصى حفظاً وفهماً لمعناها ومدلولاتها وعمل بمقتضاها على ظاهرها اللائق بكمال الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف دخل الجنة".

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