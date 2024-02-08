عاجل.. أهم 10.. تقديم موسم تخفيضات رمضان وسعر البصل اليوم وسيول مكة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
شرط وحيد للدفن
في مكة والمدينة
اشترطت وزارة الصحة، أخذ الموافقات على الدفن في مقابر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحاكم الإداري، وذلك في حالة الوفيات من خارج المنطقتين.. المزيد هنا
تحقق من 13 خطوة قبل أن تشتري العقار
أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر الشويعر، على ضرورة اتخاذ عدة خطوات قبل شراء أي عقار للتأكد من إتمام الشراء بدون مشاكل.. المزيد هنا
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد
ارتكب فعلًا مشينًا
أعلنت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم بالثقة العامة تنهي تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.. المزيد هنا
إسكان تنموي لـ19 ألف أسرةاحتفلت اللجنة العليا للإسكان التنموي اليوم،
بمنجزات قطاع الإسكان التنموي وقصة التكامل والشراكة المثمرة.. المزيد هنا
عاجل.. هل يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار بعد
السنة الأولى؟ رد حاسم من إيجار
أكد الحساب الرسمي لـ"إيجار" على أنه يجب أن يتم تحديد القيمة الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحديث عن
صرف الدعم الخميس
حتى بعد تحديد موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن يوم الأحد القادم، لازال البعض يتساءل عن موعد الإيداع وما إذا كان سيتم التبكير به ليكون اليوم الخميس.. المزيد هنا
شاهد.. السيول تجري أنهارًا شرق القنفذة في مكة
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم.. المزيد هنا
بيان عاجل من اتحاد الغرف بخصوص ارتفاع أسعار
البصل وتوفيره في المملكة
أوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.. المزيد هنا
عاجل.. تقويم التعليم تحدد مدة صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية
تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع استفسارات المستفيدين بشأن مدة وصلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.. المزيد هنا
التجارة تعلن عن تقديم موسم تخفيضات رمضان.. تعرف على الموعد الجديد
أعلنت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.. المزيد هنا