عاجل.. أهم 10.. تقديم موسم تخفيضات رمضان وسعر البصل اليوم وسيول مكة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







شرط وحيد للدفن في مكة والمدينة



تحقق من 13 خطوة قبل أن تشتري العقار



بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا



إسكان تنموي لـ19 ألف أسرة



عاجل.. هل يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار بعد السنة الأولى؟ رد حاسم من إيجار



عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحديث عن صرف الدعم الخميس



شاهد.. السيول تجري أنهارًا شرق القنفذة في مكة



بيان عاجل من اتحاد الغرف بخصوص ارتفاع أسعار البصل وتوفيره في المملكة



عاجل.. تقويم التعليم تحدد مدة صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية



التجارة تعلن عن تقديم موسم تخفيضات رمضان.. تعرف على الموعد الجديد

