حساب المواطن يوضح: هل أبناء المساجين مؤهلين؟ وهل يشترط عقد إيجار؟

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أتاح حساب المواطن لأسرة السجين الاستفادة من برنامج الدعم، دون إدراجه كمستفيد رئيسي.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين خول هل أبناء المساجين مؤهلين لحساب المواطن؟، وهل يكون ذلك بدون عقد إيجار؟، قال البرنامج: "بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".



بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 19, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

