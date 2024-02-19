حساب المواطن يوضح: هل أبناء المساجين مؤهلين؟ وهل يشترط عقد إيجار؟

أتاح حساب المواطن لأسرة السجين الاستفادة من برنامج الدعم، دون إدراجه كمستفيد رئيسي.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين خول هل أبناء المساجين مؤهلين لحساب المواطن؟، وهل يكون ذلك بدون عقد إيجار؟، قال البرنامج: "بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".
بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 19, 2024
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.