الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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تعميم رسمي.. تعرف على الفئات الملزمة بلبس "البشت" في مقرات العمل الحكومية

البشت
البشت
أ أ
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صدر تعميم تناول الفئات الملزمة بلبس المشلح (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل.
وحسب التعميم، فقد أكد ضرورة الالتزام بلبس المشلح (البشت) أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، وفق عكاظ.اضافة اعلان

وحدد التعميم- حسب الصحيفة- الفئات الملزمة بلبس "البشت"، وهي كالتالي:
1- الوزراء ومن في مرتبة وزير.
2- المرتبة الممتازة.
3- مساعدو الوزير ووكلاء الوزارات ومن يشغل المرتبة الـ15 أو ما يعادلها ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.
4-  أمراء المناطق ونوابهم.
5- محافظو المحافظات ورؤساء ورؤساء المراكز والوكلاء.

6- أعضاء مجلس الشورى أثناء الدخول والخروج وأثناء جلسات المجلس.
7- القضاة أثناء دخول المحاكم والخروج منها وأثناء جلسات المحاكمة.
8- المدعين من النيابة العامة ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمحامين، أثناء دخول المحاكم والخروج منها والترافع.
9- النساء من الفئات المشار إليها أعلاه بالالتزام بالزي النسائي الرسمي.

وزارة الإعلام وهيئة الرقابة:

وأوضح التعميم، أنه تتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتابعة والرفع عن أي تقصير واتخاذ ما يلزم.
ولا يخل ما ورد في هذا التعميم بأي أوامر أو تعليمات بشأن ما يلي: الالتزام بارتداء المشلح (البشت) من أي فئة أخرى أو تفرضها الإجراءات الداخلية لأي جهة كانت والمهن والتخصصات التي تتطلب زيا خاصا غير الزي الرسمي.

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