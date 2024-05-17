الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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مدني القطيف يباشر وميضًا لحظيًا في مطعم بحي الكوثر

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مكافحة الحرائق
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها باشرت وميضًا لحظيًا في مطعم بحي الكوثر في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
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وميض لحظي في مطعم بحي الكوثر

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني في القطيف قد باشرت وميضًا لحظيًا في مطعم بحي الكوثر، مؤكدة أنه لم تسجل إصابات جراء الحادث.


حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط

يأتي هذا في وقت أطلقت فيه أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالمنطقة المركزية بالدمام، والتي تقع على مساحة أكثر من مليون و 150 ألف متر مربع، وذلك استمرارًا لجهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

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