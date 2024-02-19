عاجل وبالأرقام.. تعويض مالي لحجاج الداخل عند تأخير الإعاشة خلال المناسك

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم تعويض الحجاج في حال عدم تقيد شركات ومؤسسات حجاج الداخل، العاملة خلال موسم حج العام الحالي، بمواعيد تقديم إعاشة الحجاج والوجبات الغذائية خلال موسم الحج.





مواعيد الوجبات خلال مناسك الحج



قيمة التعويض للحجاج عند التأخير



مبالغ التعويض



وحددت الوزارة مواعيد الوجبات خلال أداء المناسك على النحو التالي:موعد تقديم وجبة الإفطار يوم عرفة يبدأ من بعد صلاة الفجر وحتى العاشرة صباحًاتقديم وجبة غداء يوم عرفة من الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًاتقديم وجبة مشعر مزدلفة فور وصول الحجاج.في حين أن تقديم الوجبات في يوم التروية وأيام التشريق سيكون على النحو التالي:الإفطار من الخامسة فجرًا وحتى العاشرة صباحًاوجبة الغداء من الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًاوجبة العشاء من الثامنة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف ليلاً.وأكدت الوزارة تعويض الحاج بالمبلغ المحدد في حال التأخر في تقديم الوجبة عن أوقات التقديم المعلنة للعميل من قبلهم، ويمكن تغليظها بمقدار ضعف القيمة المقدرة عند تجاوز مدة الفترة التصحيحية المحددة، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وسيتم تعويض الحاج 5 بالمئة من قيمة الباقة الإجمالية في حال تأخر تقديم وجبة غداء يوم عرفة.3 بالمئة، وبما لا يزيد على 100 ريال في حال تأخر وجبة مزدلفة.3 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 300 ريال في حال تأخر وجبة غداء يوم العاشر (عيد الأضحى).3 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 200 ريال في بقية الوجبات في الأيام الأخرى.وأوضحت أن عدم تقديم خدمة الوجبات الغذائية غير متاح، ويتم إلزام مقدم الخدمة بتقديمها بأي شكل، ويتم تعويض الحاج على النحو التالي:وجبة غداء يوم عرفة 5 بالمئة من قيمة الباقة الإجمالية.5 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 200 ريال في وجبة مزدلفة.5 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 500 ريال في وجبة غداء يوم العاشر.3 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 300 ريال أيهما أعلى في بقية الوجبات في الأيام الأخرى وفي حال تقديمها بخلاف التعاقد تتم المعالجة خلال ساعتين.ويتم تعويض الحاج بالمبلغ المحدد أدناه: 1 بالمئة من قيمة الباقة الإجمالية (وجبة غداء عرفة).1 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 50 ريالاً (وجبة مزدلفة).1 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 100 ريال (وجبة غداء يوم العاشر).1 بالمئة من قيمة الباقة وبما لا يزيد على 50 ريالاً (بقية الوجبات في الأيام الأخرى).