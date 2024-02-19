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احتفاءً بـ يوم التأسيس.. صرف مكافآت طلاب جامعتي الملك سعود والقصيم في هذا الموعد

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
أ أ
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أعلنت جامعتا الملك سعود والقصيم، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات ليكون يوم الأربعاء 21 من فبراير، بمناسبة يوم التأسيس.

مكافأة طلاب جامعة الملك سعود

 وأعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد صرف المكافآت وبدلات الإعاقة للمستحقين من الطلاب والطالبات المنتظمين في الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 12/2/2024، بمبلغ إجمالي يتجاوز 41 مليون ريال، وذلك عن شهر فبراير لعام 2024م.


مكافأة طلاب جامعة الملك القصيم

وقالت جامعة الملك القصيم، إنه احتفاءً بـ يوم التأسيس، وجه رئيس الجامعة بتقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى يوم الأربعاء الموافق 21/ 2/ 2024م.
وتحيي المملكة يوم الخميس المقبل، "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي 300 عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.

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