عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مرتكب جريمة "المدينة" وتحقيق فائض بالميزان التجاري

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. غرامة
انتهاء الرخصة ورسوم إجراءات المرور وترخيص المركبات بكل أنواعها
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.. المزيد هنا
تعرف على الطلاب
المسموح لهم بإجراء الاختبارات عن بُعد
حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضوريًا أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات.. المزيد هنا
"التأمينات"
تعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند ،
أكدت التأمينات الاجتماعية على أن ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، مشيرة إلى أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.. المزيد هنا
عاجل.. خبير طقس
يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)
حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا
حساب المواطن
يوضح كيفية إثبات استقلالية السكن
كشف حساب المواطن عن كيفية إثبات الاستقلالية في السكن في ظل عدم وجود خانة لإرفاق عقد الإيجار.. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية
تنفذ حكم الشرع في جان بالمدينة المنورة ارتكب جريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، وفيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا
عاجل..
"قوى" تكشف عن حالات إزالة الموظف من بيانات المنشأة
أكدت منصة "قوى" على صفحتها الرسمية في "إكس"، على أنه لا يتم إزالة الموظف من بيانات المنشأة إلا في 3 حالات فقط.. المزيد هنا
قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "نيابة الملكية الفكرية".. المزيد هنا
عاجل.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم الضمان الاجتماعي؟من بين الأسئلة التي يطرحها مرارًا مستفيدو الضمان الاجتماعي، ما يتعلق منها بالتأثير المحتمل لاستخراج وثيقة العمل الحر على استحقاق المعاش. . المزيد هنا
في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري
حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 27.831 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء حديثاً.. المزيد هنا