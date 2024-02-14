عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مرتكب جريمة "المدينة" وتحقيق فائض بالميزان التجاري

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. غرامة انتهاء الرخصة ورسوم إجراءات المرور وترخيص المركبات بكل أنواعها



تعرف على الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبارات عن بُعد



"التأمينات" تعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند ،



عاجل.. خبير طقس يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)



حساب المواطن يوضح كيفية إثبات استقلالية السكن



عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في جان بالمدينة المنورة ارتكب جريمة نكراء



عاجل.. "قوى" تكشف عن حالات إزالة الموظف من بيانات المنشأة



قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية



عاجل.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم الضمان الاجتماعي؟



في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري

