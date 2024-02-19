عاجل.. الكميات بالأطنان.. ضربة جديدة لمستودعات بصل تدار بطريقة مخالفة

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ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية.



مستودع بصل بتبوك:

وأكدت أن بعض العمالة يقوم فيه بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين.وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد.يأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتونًا من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين, موصحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.







التجارة تضبط أطنانا من البصل:

وتأتي عملية تبوك بعد أن تمكنت وزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل في مستودع.وأوضحت الوزارة أن الكمية المخزنة التي تم ضبطها، لغرض التأثير على أسعار السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار عالية.وقامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في تبوك بإعادة ضخها في الأسواق فوراً.

انخفاض أسعار البصل:

وكان أحد المواطنين قد وثق مقطع فيديو كشف خلاله عن نزول أسعار البصل في سوق عتيقة المركزي للخضار والفواكه.ويظهر صوت المواطن خلال الفيديو، وهو يسأل بائع في سوق عتيقة عن أسعار البصل.وأوضح البائع أن سعر 6 كيلو بصل 35 ريالا، حيث انخفض سعر 10 كيلو بصل من 70 إلى 40 ريالا، والبصل اليمني انخفض من 25 إلى 15 ريالا.







أسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض:

وقبل أسبوعين تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" والذي يظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.ويوثق مقطع الفيديو المتداول تجول مواطنة بين الخضروات، والتي وثقت الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل.وسألت المواطنة في سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة، عن أسعار البصل، حيث تفاجأت بسعره المرتفع والذي بلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريالًا.وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.وأوضحت أيضا أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.