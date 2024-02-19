عاجل.. كيفية الحصول على دعم سكني يصل إلى 150 ألف ريال

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أتاح برنامج سكني، الحصول على دعم سكني يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من الحلول الاختيارية، أو الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم".

وأوضح أنها "تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يُقدّم بالشراكة مع الجهات التمويلية".



مرحباً، بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد من الحلول الاختيارية او الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل الى 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 18, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

