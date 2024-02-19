الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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ضبط 3 أطنان من البصل مخزنة للتأثير على الأسعار

البصل
ضبط أطنان مخزنة من البصل
أ أ
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قامت وزارة التجارة بضبط عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل في مستودع لغرض التأثير على أسعار السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار عالية.اضافة اعلان

تخزين 3 أطنان من البصل لافتعال أزمة في الأسواق

وقامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في تبوك بإعادة ضخها في الأسواق فوراً.

ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة

وفي وقت سابق اليوم، قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بضبط زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر في منطقة الباحة، يتم إعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.
جاء ذلك في فيديو على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس".

حجز 700 علبة زيت مغشوش ومنع وصولها للمستهلكين

وحجزت فرق الوزارة أكثر من 700 علبة ومنعت وصولها للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

تحذير من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة

حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الاتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

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