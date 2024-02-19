ضبط 3 أطنان من البصل مخزنة للتأثير على الأسعار

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قامت وزارة التجارة بضبط عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل في مستودع لغرض التأثير على أسعار السلعة، وافتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار عالية.





تخزين 3 أطنان من البصل لافتعال أزمة في الأسواق



ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة



حجز 700 علبة زيت مغشوش ومنع وصولها للمستهلكين



تحذير من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة



وقامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في تبوك بإعادة ضخها في الأسواق فوراً.وفي وقت سابق اليوم، قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بضبط زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر في منطقة الباحة، يتم إعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.جاء ذلك في فيديو على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس".وحجزت فرق الوزارة أكثر من 700 علبة ومنعت وصولها للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الاتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.