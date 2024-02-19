الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على 40% من "الزامل للخدمات البحرية"

صندوق الاستثمارات العامة1
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في السعودية، إذ تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة.اضافة اعلان

"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 40% من الزامل للخدمات البحرية

ويسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها.
وتهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.

تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي

يأتي الاستثمار في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقا للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.
ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعد من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية، إذ تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي.

اصول شركة الزامل للخدمات البحرية

وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.
وأوضح بكر المهنا، مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية استراتيجية للمملكة، وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة

وقال إن استثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة".
وصرح توفيق الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة "الزامل للخدمات البحرية": "نتطلع قُدما إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك استراتيجي.

اقرأ أيضا

السلامة: هذه أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة

عاجل.. انخفاض أسعار 11 صنفًا من المواد الغذائية بأكثر من 5%

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع وسط استمرار مخاوف الطلب

"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية للاستفادة من خدمة المستشار العقاري

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12502 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الاستثمارات العامة1 3:02 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

صندوق الاستثمارات يطلق برنامج تمويل المقاولين لدعم قطاع البناء

محافظ صندوق الاستثمارات1 11:33 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

الرميان: 96 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص في الصندوق بأقل من عامين (فيديو)

صندوق الاستثمارات العامة1 5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

شركة البحر الاحمر الدولية الواح شمسية 7:22 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. متحدث شركة البحر الأحمر: سنوفر 120 ألف فرصة وظيفية (فيديو)