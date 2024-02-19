"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على 40% من "الزامل للخدمات البحرية"

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في السعودية، إذ تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة.





"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 40% من الزامل للخدمات البحرية



تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي



اصول شركة الزامل للخدمات البحرية



تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة



ويسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها.وتهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.يأتي الاستثمار في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقا للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعد من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية، إذ تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي.وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.وأوضح بكر المهنا، مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية استراتيجية للمملكة، وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.وقال إن استثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة".وصرح توفيق الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة "الزامل للخدمات البحرية": "نتطلع قُدما إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك استراتيجي.