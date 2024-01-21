عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







غدًا.. تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة اضافة اعلان



عقوبته السجن 30 شهرًا.. حرس الحدود يحذر الباحثين عن الفقع من هذا الفعل



بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ



بشرى سارة.. تسليم عشرات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التّنموي بالقريات



تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة



تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم



تنبيه عاجل من "الداخلية" بخصوص عقوبات كاميرات المراقبة الأمنية



لحظة وفاة رئيس شركة تكنولوجيا أمام موظفيه بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما



عاجل..متى يُفعّل الأمر السامي بتحويل التقاعد إلى التاريخ الميلادي؟.. التأمينات تُجيب



عاجل.. توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن دخول اختبار الرخصة المهنية

