الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


غدًا.. تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكةاضافة اعلان


تُدشن يوم غد الاثنين، أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة، برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.. المزيد هنا

عقوبته السجن 30 شهرًا.. حرس الحدود يحذر الباحثين عن الفقع من هذا الفعل


حذر حرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين.. المزيد هنا

بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ


أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ.. المزيد هنا

بشرى سارة.. تسليم عشرات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التّنموي بالقريات

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، 82 وحدة سكنية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الإسكان التّنموي بمحافظة القريات.. المزيد هنا

تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة


وقع حادث صباح اليوم بين سيارتين تبين أنهما لطلاب ومعلمات متوجهين لمدارسهم ، وقد نتج عنه عدة إصابات مختلفة، بحسب صحيفة "الوطن".. المزيد هنا

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم


أصدرت وزارة التعليم تحذيرًا مهمًا لجميع المدارس بعدم خروج الطلاب والطالبات لأماكن غير آمنة أو تعرضهم للشمس أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من "الداخلية" بخصوص عقوبات كاميرات المراقبة الأمنية


حذرت وزارة الداخلية من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وأوضحت الوزارة عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية .. المزيد هنا

لحظة وفاة رئيس شركة تكنولوجيا أمام موظفيه بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما


أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط رئيس شركة تكنولوجيا من ارتفاع 15 قدما أثناء استعراضه أمام موظفيه في الذكرى السنوية لشركة ما أدى لمصرعه في الحال.. المزيد هنا

عاجل..متى يُفعّل الأمر السامي بتحويل التقاعد إلى التاريخ الميلادي؟.. التأمينات تُجيب


تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه.. المزيد هنا

عاجل.. توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن دخول اختبار الرخصة المهنية


أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) .. المزيد هنا

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