عاجل..أهم 10.. موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني وحادث أحد المسارحة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تفاصيل شكوى المعلمين والمعلمات لـ"نزاهة" ضد العقود المكانية

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قبل إيقاف الخدمات.. "مدد": 10 أيام للمنشآت لتبرير مخالفات تأخر الرواتب

عاجل.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

عاجل.. سكني يوضح آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و9 مناطق حتى السبت القادم

عاجل.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز

تفاصيل عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ورفع الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬

"الجوازات" تدعو المواطنين والمقيمين لهذا الأمر المهم

عاجل.. 3 مصابين في حالة حرجة .. حادث مروري مروع على طريق أحد المسارحة