الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل..أهم 10.. موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني وحادث أحد المسارحة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تفاصيل شكوى المعلمين والمعلمات لـ"نزاهة" ضد العقود المكانية

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طالبت إحدى المعلمات، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بمناقشة عقود المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم وفق نظام العقود في ١٤٤٤هـ.. المزيد هنا

قبل إيقاف الخدمات.. "مدد": 10 أيام للمنشآت لتبرير مخالفات تأخر الرواتب



قلصت منصة «مدد» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب.. المزيد هنا

عاجل.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم




وجهت وزارة التعليم مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المناطق والمحافظات، ببدء إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، اعتبارًا من الأحد القادم.. المزيد هنا

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة.. المزيد هنا

عاجل.. سكني يوضح آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية



أكد برنامج سكني إمكانية تقديم اعتراض من قبل المستفيد في حالة عدم الأهلية .. المزيد هنا

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و9 مناطق حتى السبت القادم



توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.. المزيد هنا

عاجل.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز



ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن اكتمال الشبكة الرئيسة لحافلات الرياض.. المزيد هنا

تفاصيل عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ورفع الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬



في واقعة حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، عفا المواطن حميد القريقري عن مترك عايض المسردي.. المزيد هنا

"الجوازات" تدعو المواطنين والمقيمين لهذا الأمر المهم



دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية.. المزيد هنا

عاجل.. 3 مصابين في حالة حرجة .. حادث مروري مروع على طريق أحد المسارحة



شهد طريق أحد المسارحة في جازان، حادثا مروريا  نتيجة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.. المزيد هنا

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في خطوات بسيطة .. طريقة أداء العمرة بدون أي تأشيرة

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