عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطن بأمر الشرع وسيول تجتاح عدة مناطق بالمملكة

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:
طبيب شرعي يكشف تفاصيل أغرب جريمة واجهها ولم يستطع نسيانها
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قال الطبيب الشرعي الجنائي، الدكتور محمد مددين، إن قضايا الطب الشرعي الجنائي في المملكة قليلة... المزيد هنا
بأمر القضاء.. إجبار مواطن على إعادة حوالة
بنكية أُرسلت إليه بالخطأ
أعادت المحكمة العامة في الرياض، حوالة بنكية صدرت بالخطأ من حساب مواطنة إلى حساب آخر بقيمة 40 ألف ريال، وقررت المحكمة أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.. المزيد هنا
أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا ما
بين الأكحل ووادي الفرعاستمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على
مناطق المملكة، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار بين الأكحل ووادي الفرع،
نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.. المزيد هنا
قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو
ما يعادلها من الذهب
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة.. المزيد هنا
عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024
وشروط الاستحقاق
كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف دعم ساند في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.. المزيد هنا
عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر
إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445
يُمثل جواز السفر الجديد، وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية.. المزيد هنا
مخيف.. شاهد سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، غطت سحابة ثوال صباح اليوم سماء جدة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا
عاجل.. ارتفاع متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي النور بالدمام
سجلت أسعار الأراضي السكنية في "حي النور" بالدمام في المنطقة الشرقية، ارتفاعاً بمتوسط سعر المتر .. المزيد هنا
بالأرقام أم بالحروف.. "النيابة العامة" تحسم الاختلاف حول كتابة مبلغ الشيك
أوضحت النيابة العامة أن نظام الأوراق التجارية أحاط التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند.. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام عليها
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا