عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطن بأمر الشرع وسيول تجتاح عدة مناطق بالمملكة

أ أ

يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:





طبيب شرعي يكشف تفاصيل أغرب جريمة واجهها ولم يستطع نسيانها اضافة اعلان



بأمر القضاء.. إجبار مواطن على إعادة حوالة بنكية أُرسلت إليه بالخطأ



أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا ما بين الأكحل ووادي الفرع



قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب



عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق



عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445



مخيف.. شاهد سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة



عاجل.. ارتفاع متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي النور بالدمام



بالأرقام أم بالحروف.. "النيابة العامة" تحسم الاختلاف حول كتابة مبلغ الشيك



عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام عليها

