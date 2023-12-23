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عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

أنهى حياة ابنتيه

 أقدم / طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل ابنتيه الطفلتين / راما و / لانا ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإغراقهما في حوض غسالة كهربائية مما أدى إلى وفاتهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لبشاعة جرمه، وخطورة فعله، وانعدام الرحمة والشفقة لا سيما تجاه ابنتيه الصغيرتين مما يدل على تأصل الشر في نفسه، ولتأثير الجريمة على المجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
تنفيذ حكم الشرع
 وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 / 6 / 1445هـ الموافق 23 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

تحذير الداخلية

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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