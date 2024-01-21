بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

أعلنت
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام
الدراسي 1446هـ.
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بدء
التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ
وطالبت
على حسابها في منصة "إكس"، أولياء الأمور المبادرة بالتسجيل في خدمة
النقل المدرسي وحجز مقعد في الحافلة المدرسية لأبنائهم للعام الدراسي 1446هـ.
أجور
التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ
وبينت
أن أجور التسجيل هي 200 ريال لكامل العام الدراسي، مشددة على ضرورة سرعة التسجيل قبل
إغلاق طلب الخدمة بتاريخ 6/10/ 2024.
الطلاب
المعفيين من أجور التسجيل
وأكدت
أن الطلاب من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة سيتم إعفائهم من أجور التسجيل.