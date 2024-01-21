بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ.

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بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ



أجور التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ



الطلاب المعفيين من أجور التسجيل



وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، أولياء الأمور المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي وحجز مقعد في الحافلة المدرسية لأبنائهم للعام الدراسي 1446هـ.وبينت أن أجور التسجيل هي 200 ريال لكامل العام الدراسي، مشددة على ضرورة سرعة التسجيل قبل إغلاق طلب الخدمة بتاريخ 6/10/ 2024.وأكدت أن الطلاب من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة سيتم إعفائهم من أجور التسجيل.