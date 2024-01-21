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بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

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النقل المدرسي
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ.

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بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، أولياء الأمور المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي وحجز مقعد في الحافلة المدرسية لأبنائهم للعام الدراسي 1446هـ.

أجور التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

وبينت أن أجور التسجيل هي 200 ريال لكامل العام الدراسي، مشددة على ضرورة سرعة التسجيل قبل إغلاق طلب الخدمة بتاريخ 6/10/ 2024.

الطلاب المعفيين من أجور التسجيل

وأكدت أن الطلاب من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة  سيتم إعفائهم من أجور التسجيل.



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