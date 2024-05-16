عاجل.. أهم 10.. كلمة ولي العهد وانخفاض البيض وانتشال جثمان من السيول

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





سيارة برخصة منتهية ولوحات مفقودة.. هل يمكن تغيير اللوحات؟ المرور يجيب



عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)



"الداخلية" تُطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام



عاجل.. انخفاض سعر طبق البيض في المملكة لهذا الرقم



تُوفي بهذه الطريقة.. الدفاع المدني يُخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة بمكة



عاجل.. لهذا السبب.. رسميًا منع استيراد مركبات 20 شركة



20 قرارا لقادة الدول.. صدور إعلان البحرين في ختام الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية



عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن إيقاف الخدمة



عاجل.. بيان رسمي بشأن خلل فني لرحلة طائرة مخصصة لنقل الحجاج من إندونيسيا للمدينة المنورة



لأول مرة.. تغيير مفصل ركبة بالروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

