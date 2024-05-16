عاجل.. أهم 10.. كلمة ولي العهد وانخفاض البيض وانتشال جثمان من السيول

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
سيارة برخصة منتهية ولوحات مفقودة.. هل يمكن تغيير اللوحات؟ المرور يجيب
أكدت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة... المزيد هنا
عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بقرار الجمعية.. المزيد هنا
"الداخلية" تُطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام
أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 2024.. المزيد هنا
عاجل.. انخفاض سعر طبق البيض في المملكة لهذا الرقم
كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع سعر طبق البيض في المملكة، وتباين أسعار الحليب والجبن خلال شهر إبريل الماضي، على أساس شهري.. المزيد هنا
تُوفي بهذه الطريقة.. الدفاع المدني يُخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة بمكة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت من استخراج جثمان شخص جرفته السيول في وادي الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا
عاجل.. لهذا السبب.. رسميًا منع استيراد مركبات 20 شركة
منعت هيئتا المواصفات والمقاييس والجودة، والموانئ العامة، استيراد مركبات 20 شركة مصنعة.. المزيد هنا
20 قرارا لقادة الدول.. صدور إعلان البحرين في ختام الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية
صدر اليوم بيان "إعلان البحرين" في ختام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين).. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن إيقاف الخدمة
تجاوب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب توقف الخدمة عبر الحساب. . المزيد هنا
عاجل.. بيان رسمي بشأن خلل فني لرحلة طائرة مخصصة لنقل الحجاج من إندونيسيا للمدينة المنورة
أصدر المركز الوطني لسلامة النقل بيانا رسميا ،بشأن خلل فني في رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية المخصصة لنقل الحجاج والمتجهة إلى المدينة المنورة.. المزيد هنا
لأول مرة.. تغيير مفصل ركبة بالروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة
نجح مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في إضافة تقنية جديدة متطورة من تقنيات جراحات العظام المتخصصة لسجل إنجازات.. المزيد هنا