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عاجل.. توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن دخول اختبار الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية لدخول اختبارات الرخصة المهنية، مع أهمية إحضار الأصل للتحقق.

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جاء ذلك في رد من تقويم التعليم عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مواطن قال فيه : "هل يلزم الدخول لاختبار الرخصة المهنيه ببطاقة الهوية وجواز السفر؟ أم يكفي ولا يكفي توكلنا؟.

دخول اختبار الرخصة المهنية


وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولها: "الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية، ولكن يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار".


من جهتها، أعلنت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية.


فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

واكد حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس" أنه تم فتح باب التسجيل للوظائف التعليمية (التربوي العام) اليوم الأحد 21 يناير 2024م، وفترة الاختبار في 22-23 مارس 2024م.
وأضافت أن التسجيل سيكون متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.


خطوات ورابط إعادة تصحيح اختبار في قياس 1445

يأتي هذا في وقت يتساءل فيه  الكثير من الطلاب عن طريقة تصحيح اختبارات قياس، وتتيح الخدمة للمستفيد التقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال 60 يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

متطلبات تقديم الخدمة:


عدم تجاوز ظهور النتيجة 60 يوما-                       
- دفع رسوم إعادة التصحيح للاختبار الواحد (الورقي أو الرقمي) وهي (مئتا ريال)، ويُسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص بالمتقدم.

خطوات تنفيذ الخدمة:


1 - الدخول إلى صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل الدخول).)
2 - من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج)، ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث).)
3 - ستظهر نتيجة الاختبار، بعدها يكون الضغط على (التفاصيل)، ثم (الاعتراض على النتيجة) أسفل الصفحة.
4 - قراءة شروط وأحكام إعادة التصحيح والموافقة عليها.
5 - الضغط على (المتابعة للدفع) ثم تحديد نوع الاعتراض.
6 - اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية / مدى) ثم الضغط على (التالي).)
إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).)7 -  
8 - للاطلاع على تفاصيل طلب الاعتراض وحالة الطلب بعد تقديمه من خلال الضغط على (تفاصيل طلب الاعتراض) الظاهرة أسفل نتيجة الاختبار.
9 - عند الانتهاء من إعادة التصحيح يمكنك الاطلاع على التقرير الظاهر أسفل حالة الطلب

رسوم تعديل موعد اختبار قياس

وتتيح هيئة التقويم والتدريب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) للرجال من هم على رأس العمل، منذ الاثنين 23 أكتوبر 2023م، ولجميع المتقدمين منذ الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

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