عقوبته السجن 30 شهرًا.. حرس الحدود يحذر الباحثين عن الفقع من هذا الفعل

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حذر حرس الحدود، هواة الرحلات البرية
والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" من المواطنين والمقيمين، من
الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع
الاقتراب من تلك المناطق.
عقوبة تجاوز الحدود السجن 30 شهرًاوشدد حرس الحدود على أن كل من يتجاوز المناطق
الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها
نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية
تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.
#حرس_الحدود يحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم الاقتراب من حرم الحدود. pic.twitter.com/7xOJ2ePkaR— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 21, 2024
ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوعوضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 13 مخالفًا
لنظام البيئة بعدد من المناطق، خلال أسبوع.
جاء ذلك في فيديو على صفحة وزارة الداخلية في "إكس" حيث أعلنت الوزارة عن ضبط مخالفين لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم.
وتابعت، تم ضبط مخالفين آخرين لاستخدامهما الحطب المحلي في الأنشطة التجارية بمكة المكرمة، فضلا عن ضبط مخالفين قطعا مسيجات بمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.
ضبط مخالف للتخييم
بدون ترخيصوجاء في الفيديو أيضًا أنه تم ضبط مخالف ارتكب
مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف آخر ارتكب
مخالفة دخول منطقة محظور دخولها والشروع في الصيد، وآخر ارتكب مخالفة رعي في محمية
الملك سلمان الملكية.
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئةوضبطت الجهات المختصة بالأمن العام ثلاثة
مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في منطقة الجوف، كما تم ضبط
مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع في منطقة القصيم
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (13) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 21, 2024
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/vekTtkhffT