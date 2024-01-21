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بشرى سارة.. تسليم عشرات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التّنموي بالقريات

امير الجوف
أمير منطقة الجوف
أ أ
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سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، 82 وحدة سكنية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الإسكان التّنموي بمحافظة القريات.

 

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‫ ونوّه سموّه بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ وليّ عهده الأمين -حفظهما الله - ودعم المجالات التي تحقّق الاستقرار للأسرة السعوديّة وتنميها.
وهنّأ المستفيدين باستلام وحداتهم السكنيّة التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات، لتأمين وامتلاك المنزل المناسب والعيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة بإذن الله.
وأكّد سمو أمير الجوف أنّ توجيهات القيادة الحكيمة تشدّد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصّصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السّكن الملائم للمواطنين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يوفّق الجميع ويجعل هذه المنازل منازل مباركة لساكنيها.

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