عاجل.. 5 ضبطيات.. ضربات متتالية لتجار ومروجي المخدرات بالمملكة

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (30) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



10 مخالفين إثيوبيين:



المنطقة الشرقية:



قطاع العارضة:



قطاع الدائر:



التعاون مع الأمن:

