تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة

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وقع حادث صباح اليوم بين سيارتين تبين أنهما لطلاب ومعلمات متوجهين لمدارسهم ، وقد نتج عنه عدة إصابات مختلفة، بحسب صحيفة "الوطن". اضافة اعلان





حادث تصادم بالمخواة



5 إصابات متوسطة



الفرق الإسعافية استجابت في 13 دقيقة ونقلت المصابية للمستشفى



الهيئة تناشد بسرعة الإتصال على 997 عند وقوع الحوادث



وذكر متحدث الهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 ص اليوم الأحد يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة تحديداً ( الجوه ).وقال الزهراني تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني وفرقتين إسعافيه من الصحة وعند وصول أول فرقه إسعافيه لموقع الحادث تبين بوجود 9 إصابات.وقامت الفرقة الإسعافية بالتعامل معها حسب البروتوكول الإسعافي المتبع وكانت اصابتهم خمس اصابت متوسطه و3 اصابات بسيطه واصابه خطيرهوتم نقل جميع الاصابات إلى مستشفى المخواه العام، فيما تمت الإستجابة من الفــرق الإسعافية في خلال 13 دقائق من ورود الـبـــلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتهـا للعملية الاسعافيةوشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني و توكلنا في حال وقوع أي حالة اسعافية والإبتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.