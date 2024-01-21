تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة

أ أ
وقع حادث صباح اليوم
بين سيارتين تبين أنهما لطلاب ومعلمات متوجهين لمدارسهم ، وقد نتج عنه عدة إصابات مختلفة، بحسب صحيفة "الوطن".
حادث تصادم بالمخواةوذكر متحدث الهلال
الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر
في تمام الساعة 7:13 ص اليوم الأحد يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة
تحديداً ( الجوه ).
5 إصابات متوسطةوقال الزهراني تم على
الفور توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني وفرقتين
إسعافيه من الصحة وعند وصول أول فرقه إسعافيه لموقع الحادث تبين بوجود 9 إصابات.
وقامت الفرقة الإسعافية بالتعامل معها حسب البروتوكول الإسعافي المتبع وكانت اصابتهم خمس اصابت متوسطه و3 اصابات بسيطه واصابه خطيره