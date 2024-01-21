الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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أصدرت وزارة التعليم تحذيرًا مهمًا لجميع المدارس بعدم خروج الطلاب والطالبات لأماكن غير آمنة أو تعرضهم للشمس أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم.اضافة اعلان

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة

وشددت حسب "وكالة تعليق الدراسة"، على ضرورة توفير مكان مناسب داخل المدرسة إلى حين وصول أولياء أمورهم.
وأوضحت أنه على المدرسة توفير مكان مناسب للطلاب والطلبات وآمن ولا يعرضهم للشمس أثناء انتظارهم أولياء أمورهم عند الخروج من المدرسة.
وأضافت أنه يجب على المدرسة عدم السماح للطالب والطالبة بالبقاء في الاماكن المكشوفة المعرضة للشمس اثناء الطابور الصباحي والفسخ والخروج من المدرسة.

تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة

وأكدت على تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة وعدم الخروج إلا بعد التأكد من خلو المدرسة من الطلاب والطالبات مرورًا بدورات المياة والمقصف و الصالات الرياضية والفصول والممرات جميعها والساحات جميعها.

تطبيق لائحة السلوك والمواظبة،

ونبهت وزارة التعليم على تطبيق لائحة السلوك والمواظبة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بحق الطالب المتغيب:
- الإنذار
- إشعار ولي الأمر
- إحالة الطالب إلى مكتب التعليم
- استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب
عدم خروج المعلمين من المدرسة خلال أوقات الدوام الرسمي.

تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة


يأتي هذا مع تأكيد الوزارة على تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة وعدم الخروج الا بعد التأكد من خلو المدرسة من الطلاب والطالبات مروراً بـ دورات المياة و المقصف و الصالات الرياضية و الفصول و الممرات جميعها و والساحات جميعها.

الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ:

- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الأحد 1445/7/16هـ.
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ
- إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
- إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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