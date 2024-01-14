عاجل.. أهم 10.. وفاة طالب سقط من سطح المدرسة بمكة وتنفيذ حكم الشرع في قاتل مقيمين بالقصيم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تعرف على سعر الكيلو.. إقبال كبير على سوق الفقع بطريف اضافة اعلان



عاجل.. حشيش وإطلاق نار.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مقيمين بطريقة بشعة



"مدني الدمام" يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز



توضيح مهم من "الحياة الفطرية" حول تزايد قرود البابون بمناطق المملكة



عاجل.. الغذاء والدواء" تباغت منشأة وتكشف مفاجأة بـ "حلاوة طحينية"



تنبيه مهم من التأمينات بخصوص المنشآت الموقوف خدماتها



عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا



عاجل.. تفاصيل وفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكة.. وتحقيقات أمنية



عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند



تنظيم المياه والكهرباء تحدد قيمة التعويض حال انقطاع الخدمة عن المستهلك

