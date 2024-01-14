الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. وفاة طالب سقط من سطح المدرسة بمكة وتنفيذ حكم الشرع في قاتل مقيمين بالقصيم

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تعرف على سعر الكيلو.. إقبال كبير على سوق الفقع بطريفاضافة اعلان


يشهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال هذه الفترة إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه مع ظهور أول بوادر موسمه.. المزيد هنا

عاجل.. حشيش وإطلاق نار.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مقيمين بطريقة بشعة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

"مدني الدمام" يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز


أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن مباشرة إدارة مدني الدمام لحريق شبّ في حاويات بميناء الملك عبد العزيز.. المزيد هنا

توضيح مهم من "الحياة الفطرية" حول تزايد قرود البابون بمناطق المملكة


نظّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".. المزيد هنا

عاجل.. الغذاء والدواء" تباغت منشأة وتكشف مفاجأة بـ "حلاوة طحينية"


ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية "حلاوة طحينية" تحتوي على عدد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط.. المزيد هنا

تنبيه مهم من التأمينات بخصوص المنشآت الموقوف خدماتها


كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مصير المشتركين في حال حال إيقاف خدمات المنشأة العاملين بها.. المزيد هنا

عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا


أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 43 ألفًا و872 سيارة تويوتا بسبب عيب فني قد يزيد من مخاطر ووقوع حادث.. المزيد هنا

عاجل.. تفاصيل وفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكة.. وتحقيقات أمنية


لقي طفل مصرعه اليوم الأحد، جراء سقوطه من سطح مدرسة في منطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند


أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة الهند، بشرط توفر ضوابط الاستقدام.. المزيد هنا

تنظيم المياه والكهرباء تحدد قيمة التعويض حال انقطاع الخدمة عن المستهلك


حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء قيمة التعويض المستحق في حال انقطاع الخدمة عن المستهلك.. المزيد هنا

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